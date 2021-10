Audiência pública tratará sobre concessão do Parque Estadual do Turvo

As secretarias estaduais de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG); de Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e de Parcerias (SEPAR), promovem na sexta-feira (29/10), uma audiência pública para tratar da concessão do Parque Estadual do Turvo, bem como, colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do processo.

O evento será realizado em modalidade híbrida, presencial e virtual, a partir das 9 horas, com horário limite de término às 12 horas, no Auditório do Centro Cultural da Praça Municipal Dorival Rigodanzo, em Derrubadas.

Os interessados que desejarem participar da audiência pública no formato presencial deverão informar seu nome completo e documento de identidade no cadastramento na entrada do auditório.

Os participantes no formato virtual deverão cadastrar-se mediante envio de mensagem e de imagem legível da cédula de identidade para o e-mail [email protected]

A reunião será transmitida ao vivo pelo canal da SPGG no YouTube.

