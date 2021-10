Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 31ª sessão ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 38ª sessão, 31ª ordinária, da 14ª Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT) e Lubea Souza Amado (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori (PP).

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Proposição nº 096/2021, da bancada do Partido Democrático Trabalhista (PDT) solicita, através da Secretaria da Fazenda, a destinação de valor na previsão orçamentária de 2022 para conceder auxílio alimentação aos servidores, com emenda pela alteração da data base de aumento dos servidores para o mês de janeiro.

- Proposição nº 097/2021, do vereador Antônio Martins (PP), solicita ao Executivo, através da Secretaria de Agricultura, que subsidie alevinos para os pequenos agricultores.

- Proposição n° 098/2021, do vereador Leandro Briato (PP), solicita ao Executivo, através da Secretaria de Obras, a realização de patrolamento e encascalhamento na localidade de Rincão dos Dingos.

- Proposição nº 099/2021, do vereador Leandro Briato (PP), solicita ao Executivo placa indicativa próxima à escola municipal de ensino fundamental Rosalina Diniz de Souza, a fim de limitar a proibição de estacionamento apenas nos horários de transporte escolar e circulação de alunos, deixando os demais horários livres para estacionamento.

- Proposição nº 100/2021, da vereadora Lubea Souza Amado (PP), solicita ao Executivo que refaça o desassoreamento dos lajeados Faxinal e Paiol, após projeto técnico a ser elaborado pelo Departamento de Engenharia da municipalidade.

- Proposição nº 101/2021, da vereadora Lubea Souza Amado (PP), solicita ao Executivo a reavaliação e implementação no exercício de 2022 do antigo projeto de construção de uma quadra de esportes na localidade de Galpões.

- Proposição nº 102/2021, da vereadora Lubea Souza Amado (PP), solicita ao Executivo a reativação da antiga Horta Comunitária Municipal, localizada no bairro Faxinal, onde voltarão a ser produzidas hortaliças para a merenda escolar e excedentes para os trabalhadores organizados pelas secretarias de Trabalho e Ação Social e de Agricultura.

- Pedido de Informações nº 15/2021, do vereador Leandro Briato (PP), solicitando relatório discriminado da dívida total do município, incluindo as dívidas com precatórios, empréstimos e com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais de Coronel Bicaco (SIMPS).

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 26 de outubro de 2021.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Agente Legislativo

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.