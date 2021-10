Força tarefa fiscaliza comércios em Tenente Portela e Três Passos

Agentes da Força Tarefa do programa ‘Segurança Alimentar’ fiscalizaram na quarta-feira (27/10), um estabelecimento comercial em Tenente Portela e outros três em Três Passos. Na ocasião, quase duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas e inutilizadas durante a ação: 290 quilos em Tenente Portela e 1,6 tonelada em Três Passos.

Os principais problemas encontrados nos locais vistoriados, conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO - Segurança Alimentar), Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, foram produtos com prazos de validade vencidos ou sem prazos de validade, sem procedência e rotulagem, armazenados em temperatura inadequada e higiene precária. Em Três Passos, houve a interdição de um depósito, uma padaria e um açougue.

A fiscalização contou com a participação dos promotores de Justiça, Miguel Germano Podanosche (em Tenente Portela), e Fernanda Ramires (em Três Passos), servidores do GAECO - Segurança Alimentar e representantes das vigilâncias sanitárias municipais das duas cidades, Secretaria Estadual da Saúde (SES) e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

