Obras renovam as condições da ERS 207 em Humaitá

As condições de trafegabilidade da ERS 207 estão sendo recuperadas. Iniciados na última semana, os serviços são realizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

Para as ações, foi destinado R$ 1,1 milhão do Plano de Obras 2021/2022 do Governo do Estado. As intervenções abrangem 5,5 quilômetros do município de Humaitá ao entroncamento com a BR 468.

— Estamos trabalhando para realizar melhorias significativas na malha rodoviária do Noroeste gaúcho, destinando aproximadamente R$ 56,6 milhões em 462,5 quilômetros — afirma o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella. — Dessa forma, teremos rotas adequadas para o transporte da produção agrícola local e uma mobilidade segura para os motoristas que transitam pela região — acrescentou o secretário.

O diretor geral do DAER, Luciano Faustino, explica que os serviços incluem reparos localizados e a correção de deformidades na pista. — Nos pontos mais críticos, o trabalho inclui a retirada do material danificado e a substituição por asfalto novo — detalha Luciano Faustino. — A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em até duas semanas, proporcionando uma rodovia revitalizada e apropriada para o tráfego — completou o diretor geral do DAER.

