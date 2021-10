Para estimular o retorno de estudantes do ensino médio do sistema público às escolas, o Governo do Rio Grande do Sul anunciou na terça-feira (26/10), o programa ‘Todo Jovem na Escola’, que pagará um auxílio de R$ 150,00 a alunos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal – lista usada para fazer o pagamento do Bolsa Família.

A secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, disse que apenas 40% dos adolescentes voltaram para as aulas presenciais no RS, e espera atingir 60% ou 70% dos alunos após o início do programa. O pagamento do auxílio é, segundo a titular da SEDUC, uma forma de atrair e manter os estudantes nas escolas.

Receberão o benefício apenas os alunos matriculados na rede estadual e que comprovem uma frequência de 80% nas aulas, além de participarem de avaliações realizadas pelo Governo do Estado.

— Aqueles que retornarem agora, já recebem R$ 300,00 em dezembro, referentes ao mês de outubro e novembro. O pagamento de dezembro será feito em janeiro — explicou a secretária.

Raquel Teixeira também confirmou que o governo deve definir na tarde da quarta-feira (27/10) o retorno obrigatório das aulas presenciais. A decisão será tomada pelo comitê científico que analisou o levantamento feito pelas secretarias da Educação e da Saúde. O documento mostrou que houve queda de 83% no número de casos de Covid-19 registrados nas escolas, e, segundo a titular da SEDUC, todos os contágios ocorreram fora do ambiente escolar.

