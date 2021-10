Escola Cléia divulga cursos gratuitos: Técnico em Informática integrado e pós ensino médio e Técnico em Administração

A Escola de Educação Básica Professora Cléia Salete Dalberto divulgou que estão abertas as inscrições, a partir de 01/11 até 28/11, para os cursos gratuitos em Técnico em Informática integrado e pós ao ensino médio com habilitação profissional, e também para o curso Técnico em Administração. Para cada modalidade serão ofertadas 30 vagas.

As inscrições precisam ser realizadas nesse período (01/11 até 28/11), e as matrículas acontecerão em 2022, quando irá começar o ano letivo.

Os documentos necessários para a inscrição são: CPF-RG ou carteira de habilitação, endereço, e-mail e telefone para contato.



As inscrições serão feitas presencialmente na escola, que está localizada na avenida Itapiranga, nº 673 no centro de Tenente Portela -RS. Telefone (55) 3551-1536 e WhatsApp (55)9 9935-5786.

