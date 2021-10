Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 30ª sessão ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2021

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 37ª sessão, 30ª ordinária, da 14ª Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT) e Lubea Souza Amado (PP). Na presidência, o vereador Itamar Sartori (PP).

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Proposição nº 090/2021, do vereador Elson Bueno Martins (PDT), solicitando que a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Campo Santo seja denominada ‘Mulher do Sol’.

- Proposição nº 091/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), reivindicando que a Administração Municipal providencie a contratação de empresa especializada no serviço de esgotamento de fossas, mediante licitação.

- Proposição nº 092/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando o cercamento do pátio da escola municipal Francisco Manoel Diniz, localizada em Vila Diniz.

- Proposição nº 094/2021, do vereador Leandro Briato (PP), reivindicando serviços de patrolamento e manutenção na estrada da Vila São Pedro, especificamente próximo ao travessão de acesso à residência de Joaquim Cavalheiro dos Santos, popular ‘Quinca’.

- Proposição nº 095/2021, do vereador Leandro Briato (PP), pedindo uma carga de cascalho no bairro Faxinal, especificamente no acesso à residência do senhor Duarte.

- Projeto de Lei nº 075/2021 (29/09/2021), do Executivo, autoriza a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços (motoristas).

- Projeto de Lei nº 076/2021 (29/09/2021), do Executivo, autoriza a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços (operador de máquinas).

- Projeto de Lei n° 077/2021 (04/10/2021), do Executivo, autoriza o município a abrir crédito especial por convênio para custear as despesas com a aquisição de patrulha agrícola mecanizada.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 19 de outubro de 2021.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Agente Legislativo

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.