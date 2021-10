INMET alerta para risco de temporais na Região Noroeste

O avanço de uma nova frente fria deixa o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul no sábado (23/10). A chuva começa já pela manhã na Fronteira Oeste, no Norte, no Noroeste e na Região Central. Nas demais áreas, o dia inicia com sol, mas as precipitações aparecem logo no começo da tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para o risco de temporais, com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km/h em algumas partes do RS. Nessas localidades, podem ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

De acordo com o Climatempo, os maiores acumulados de chuva devem ocorrer em Unistalda, na Região Central, Vitória das Missões, nas Missões, e Ubiretama, no Noroeste: 30 milímetros (cerca de 20% do volume de chuva esperado para outubro nos municípios).

No domingo (24/10), o tempo volta a ficar firme em praticamente todo o Estado, exceto em cidades do Norte, que devem registrar pancadas isoladas de chuva. O sol aparece entre poucas nuvens nas demais áreas. A temperatura será um pouco mais baixa se comparada com a de sábado.

