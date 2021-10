'The Family Walk' leva pais e filhos para parques em todo o Brasil

Neste fim de semana, sábado (23) e domingo (24), acontecerá a primeira edição da “The Family Walk” (caminhada em família, em inglês) em parques de todas as 27 capitais e de outras 32 cidades. Realizada pelo programa social Força Teen Universal (FTU), a ação tem por objetivo auxiliar pais e filhos a estabelecer um diálogo mais próximo, direto e real, longe de smartphones e redes sociais. Na cidade de São Paulo (SP), o evento ocorrerá nos parques Villa-Lobos, da Água Branca, da Independência, do Carmo, da Juventude, Anhanguera, Ecológico do Tietê e no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (CERET), entre outros.

A estudante Ana Júlia da Rocha Santos, 15 anos, lembra que teve o relacionamento com os pais afetado pelo excesso de tempo gasto no smartphone. “Eu amava ver séries, fazer amigos virtuais nas redes sociais como, por exemplo, o Twitter. Eu ficava presa por horas e horas. Acabava que eu nunca priorizava o que eu tinha fora daquilo, do ‘mundinho virtual’”, conta.

Hoje participando da FTU, ela afirma que chegava a ficar mais de 15 horas no celular. “O mínimo que eu passava -- quando não mexia muito -- eram umas 10 horas. Isso afetava muito a minha comunicação com os meus pais. Quando meu pai ou a minha mãe me pediam um favor, eu já reagia de forma arrogante, ou não queria fazer. Com o tempo, comecei a responder de um jeito que eles mal falavam comigo, e eu nem processava o que eles tinham dito.”

Na “The Family Walk”, as famílias terão a oportunidade de fazer um piquenique, brincar e se desconectar das redes sociais. Haverá dinâmicas durante o evento, a fim de fortalecer o vínculo entre os familiares, com o auxílio de um guia de perguntas para a caminhada que será realizada. São questionamentos objetivos para pais e filhos -- além de orientações para que os participantes possam aproveitar ao máximo esse momento.

Como uma droga pesada

Um estudo de universidades brasileiras divulgado recentemente, apontou que a exposição às telas durante a pandemia aumentou de 6,5 horas para 10,5 horas por dia — o que representa um incremento de mais de 60%. Segundo especialistas, este excesso de tempo na tela pode levar ao vício, com sintomas que se assemelham à dependência química de drogas pesadas como a heroína, por exemplo.

“Precisamos voltar à normalidade, à prática de esportes ao ar livre, passeios, tomar sol. Todos foram afetados pelo longo período clausurados, e isto preocupa as autoridades de Saúde. Precisamos tirar os jovens da vida virtual”, defende Walber Barboza, responsável pela “The Family Walk” e pela FTU no Brasil

“O distanciamento entre a família já revela que os adolescentes encontraram nos jogos e redes sociais uma maneira de fugir do vazio interior e de sua realidade. Queremos promover um diálogo entre a família, levando-os a separar um tempo de qualidade, longe da tecnologia e mais próximo da natureza.”

O evento é aberto e gratuito. A expectativa dos organizadores é que, em todo o Brail, 60 mil pessoas participem do evento, em 70 parques.

Cerca de 9 mil voluntários participarão da iniciativa, garantindo que todos os protocolos sanitários sejam observados.

Criada pela Igreja Universal do Reino de Deus em 1990, a Força Teen Universal (FTU) é destinada a adolescentes entre 11 e 14 anos, e tem por objetivo ajudar na formação de uma geração consciente de seus valores e responsabilidades frente à família e à sociedade. O programa social também promove atividades esportivas, artísticas, culturais e momentos em família, que ajudam no desenvolvimento pessoal do adolescente.

