Empreiteira começa a recuperação de trecho entre Humaitá e a BR 468

A empreiteira contratada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) começou, na quarta-feira (20/10), a recuperação do trecho da ERS 207 entre a cidade de Humaitá e o trevo de entroncamento com a BR 468.

Inicialmente, está sendo realizado uma operação tapa-buracos. Na sequência, cerca de cinco quilômetros da rodovia – considerados os mais precários – serão restaurados completamente. Outros pontos da pista receberão consertos específicos.

As obras deverão ser finalizadas até o fim do mês, desde que haja condições climáticas favoráveis. O DAER anunciou que investirá R$ 1,1 milhão nas melhorias. O recurso é proveniente do Plano de Obras 2021/2022 do Governo do Estado.

