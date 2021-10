Novo golpe rouba contas do WhatsApp até de quem tem ativada a confirmação em duas etapas

Polícia Civil já identificou casos do golpe no Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)

Promoções, pesquisas e links falsos. As formas de abordagem de um dos golpes virtuais mais recorrentes no Rio Grande do Sul são variadas, mas o objetivo é o mesmo: roubar ou clonar contas do WhatsApp para, posteriormente, pedir dinheiro aos contatos das vítimas.

Para se proteger desses ataques, a principal recomendação de especialistas é ativar a confirmação em duas etapas, cadastrando um código de seis dígitos – o PIN – que será solicitado quando alguém tentar registrar o número de telefone no aplicativo novamente. Entretanto, criminosos têm utilizado novos métodos de manipulação para sequestrar até mesmo as contas que estão com essa proteção habilitada.

De acordo com o delegado André Anicet, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações (DRCID), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), a Polícia Civil já recebeu ocorrências sobre essa nova técnica de fraude.

A seguir, entenda como o golpe funciona e confira dicas para não se tornar uma das vítimas.

O golpe:

O ataque costuma iniciar com uma ligação em que o criminoso se apresenta como um funcionário do Ministério da Saúde que está fazendo uma pesquisa sobre a Covid-19. Ao final da conversa, ele solicita que o entrevistado repasse um código enviado por SMS para confirmar a participação.

Acontece que essa sequência de números é a senha necessária para que o WhatsApp seja cadastrado com o número da vítima em outro smartphone e, se a pessoa estiver com a confirmação em duas etapas desabilitada, sua conta já será roubada nesse momento.

Caso a proteção esteja ativada, o criminoso adiciona uma nova etapa ao golpe, entrando em contato com a vítima como se fosse da equipe de suporte do WhatsApp. Na ligação, ele afirma que foi identificada uma atividade suspeita na conta e pede que o usuário recadastre o PIN da confirmação através de um link enviado por e-mail.

Esse link, por sua vez, serve para desabilitar a proteção, permitindo que o criminoso utilize o código informado na primeira ligação para acessar a conta da vítima em outro aparelho. Em seguida, os estelionatários costumam se passar pela vítima para pedir dinheiro emprestado a amigos e familiares, por exemplo.

Como se proteger:

Leonardo Lemes Fagundes afirma que a confirmação em duas etapas do WhatsApp continua sendo uma importante ferramenta de proteção e, portanto, deve estar sempre habilitada. Ao ativar a proteção, é necessário informar um endereço de e-mail seguro, que somente o usuário tenha acesso.

O professor ainda orienta não manter esse e-mail conectado ao celular diariamente, pois isso dificulta ainda mais o acesso de criminosos. Também é recomendado que o usuário não compartilhe seu PIN com outras pessoas, nem mesmo amigos próximos ou familiares, e não clique no e-mail de redefinição de senha, caso não o tenha solicitado.

O delegado André Anicet enfatiza a importância de não repassar nenhuma senha ou código de segurança a desconhecidos e de registrar ocorrência caso seja vítima ou identifique uma tentativa de golpe.

Como ativar a confirmação em duas etapas:

- Vá até configurações e clique em ‘conta’;

- Entre em ‘configuração em duas etapas’;

- Clique em ‘ativar’;

- Escolha uma senha de seis dígitos e clique em ‘avançar’;

- Confirme o PIN;

- Adicione seu endereço de e-mail e, em seguida, o confirme;

- Clique em ‘salvar’ e decore sua senha.

