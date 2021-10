Novo gerente assume a agência da Sicredi Raízes em Vista Gaúcha

Neste mês de outubro, José Henrique Langaro assumiu a gerência da agência da Sicredi Raízes RS/SC/MG em Vista Gaúcha. Ele terá atuação voltada ao desenvolvimento da comunidade.

Graduado em Administração e com pós-graduação em Gestão Empresarial, o gerente possui mais de 15 anos de experiência junto ao sistema Sicredi, tendo trabalhado em diversos municípios da região.

— Me sinto muito feliz em assumir este desafio na Sicredi Raízes, junto à comunidade de Vista Gaúcha, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento deste município. Estou à disposição de todos, para contribuir com o seu crescimento econômico e social, encontrando soluções para melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade — afirma José Henrique Langaro.

Localizada no centro da cidade, a agência da Sicredi Raízes RS/SC/MG se destina ao atendimento de associados pessoa física, pessoa jurídica e agronegócio.

