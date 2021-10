Mudança no ICMS e volume recorde de serviços marcam a semana

A prévia do PIB (Produto Interno Bruto) calculada pelo BC (Banco Central) sinalizou para um recuo de 0,15% da economia brasileira em agosto, para 139,23 pontos. O valor coloca a atividade econômica novamente abaixo do patamar de fevereiro de 2020, último mês sem os impactos da pandemia



Setor mais importante da economia brasileira, os serviços cresceram 0,5% na passagem de julho para agosto e atingiram o maior patamar desde novembro de 2015, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Os brasileiros que precisaram substituir o botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo) nos últimos dias precisaram desembolsar, em média, R$ 98,67, valor que corresponde a 9% do salário mínimo. Trata-se da maior fatia da remuneração mínima desde o início de 2008, segundo o Observatório Social da Petrobras



O presidente Jair Bolsonaro disse que vai determinar o fim da bandeira tarifária "Escassez Hídrica", que eleva a conta de luz em R$ 14,20 a cada 100 quilowatt-hora consumidos. A fala, no entanto, vai contra a posição do Ministério de Minas e Energia, que vê a cobrança adicional ainda como insuficiente para cobrir custos para geração de energia em meio à crise hídrica

O Tesouro Nacional autorizou a liberação de mais R$ 300 milhões para a realização do Censo Demográfico no ano que vem. A ampliação eleva a verba prevista para a pesquisa a R$ 2,3 bilhões, valor ainda R$ 700 milhões abaixo do demandado pelo IBGE

A Prefeitura de São Paulo vai manter a obrigatoriedade do uso de máscaras como medida para evitar a propagação do novo coronavírus. A decisão foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (14)

Um homem, identificado como Moacir Matias, de 64 anos, foi morto na última terça-feira (12) pela própria filha após tentar agredir a esposa e sua outra filha. A ação aconteceu dentro da casa da família, na rua Cumaru, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, por volta das 19h40

A estudante Nataly Galdino, de 21 anos, foi picada por uma lacraia enquanto dormia na casa dos pais, no litoral de São Paulo, e teve de ser levada ao hospital. Seu lábio superior inchou muito, e ela estava com dificuldade para respirar. "Acordei no meio da noite, 3h da manhã, com algo grudado no meu beiço e no cobertor. No momento em que eu puxei, foi difícil de soltar. Passados uns segundos, puxei com força e saiu. Levantei, corri para o espelho e vi minha boca machucada. Olhei para a coberta e vi uma lacraia gigante. Foi desesperador", contou à Record TV

A mulher presa por furtar R$ 21,69 em alimentos de um supermercado em setembro comemorou nesta quarta-feira (13) sua libertação. Ao deixar o presídio em Franco da Rocha, ela afirmou em entrevista exclusiva ao Cidade Alerta, da Record TV, que, "graças a Deus", recebeu ajuda e apoio, e que pegou os alimentos porque tinha fome: "quando eu roubei, não pensei muito. Estava com muita fome. Só pensei em comer", afirmou Rosângela Melo, emocionada

A pandemia causada pela Covid-19 também impactou, de forma agressiva, a vida das crianças em diferentes cantos de São Paulo. Diante da crise sanitária, os pequenos deixaram de frequentar a escola, muitos perderam familiares, e até mesmo a questão da pobreza e da falta de assistência em saúde em algumas regiões do estado afetou as crianças e as fez mudar completamente de rotina. O estudante Jean Lucca Macedo, de 11 anos, por exemplo, perdeu o pai em abril de 2020, vítima de Covid-19. A irmã de Jean, Bianca Luiza, relatou ao R7 o quanto todo esse processo do falecimento do pai o afetou. “Ele já era meio fechado antigamente e, depois do ocorrido, se tornou mais fechado ainda"

O estado e a cidade de São Paulo lideraram os índices de trabalho infantil do país na última década, segundo dados do Smartlab, plataforma de estatísticas do MPT (Ministério Público do Trabalho), em parceria com a OIT (Organização Internacional do Trabalho). Entre as unidades federativas, o estado paulista apresentou 16.886 notificações ao Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) relacionadas ao trabalho infantil (de 5 a 17 anos). O número representa 32% do total no Brasil (51,4 mil)





O estado de São Paulo registrou, neste domingo (10), menos de 2 mil pessoas internadas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pela Covid-19. Ao todo, há 1.991 pacientes internados nesse tipo de leito. A última vez em que o balanço ficou abaixo dessa marca foi em 6 de abril de 2020, com 1.966 internados em UTI pela doença

Um policial militar de folga abriu fogo contra quatro pessoas em um mercado no município de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no sábado (9). Foram baleados três homens e uma mulher, que acabou falecendo com os ferimentos. De acordo com as testemunhas, o policial entrou no local e, sem dizer nada, começou a atirar. O motivo do crime ainda é incerto



Com humor, Rebecca Jackson, 32 anos, mais conhecida como Professora Gringa bomba nas redes sociais com o bordão 'bonitona-bonitono'. Neste Dia do Professor, 15 de outubro, o R7 conta a história desta norte-americana que diverte e ensina inglês para milhares de pessoas nas redes sociais.

Medicina e direito são as carreiras mais disputadas no vestibular 2022 na USP (Universidade de São Paulo). A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), responsável pelo exame, divulgou nesta quarta-feira (12) a lista com os cursos mais procurados pelos estudantes.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que desobriga escolas e universidades de cumprir o mínimo de dias letivos neste ano. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira (13). Apesar de a medida liberar o cumprimento da carga horária mínima de 800 horas ao ano, as instituições de ensino deverão compensar essas aulas no ano que vem, mesmo que o estudante esteja cursando o último ano do ensino médio. Essas atividades poderão ser desenvolvidas de forma remota, desde que haja condições para isso. A educação infantil não precisa cumprir a carga mínima anual.

As aulas presenciais voltarão a ser obrigatórias em todo o estado de São Paulo a partir da segunda-feira (18). A medida vale para escolas públicas e privadas. Já o retorno 100% presencial na rede municipal de ensino depende da decisão dos prefeitos. O anuncio foi feito pelo governador João (Doria) na quarta-feira (13). Retorno sem distanciamento social deverá ocorrer a partir do dia 3 de novembro. Apesar do anúncio, a maioria das escolas deverá manter o rodízio de estudantes na próxima semana por falta de espaço para o distanciamento.

Interessados em conquistar uma vaga na Unesp (Universidade Estadual Paulista) tiveram até as 16h de quarta-feira (13) para fazer a inscrição no site da Vunesp. A primeira fase se realizará em 14 e 15 de novembro. O primeiro dia será destinado aos candidatos de cursos da área de biológicas, e o segundo, aos interessados nas carreiras de exatas e humanas.

O Brasil atingiu, na quarta-feira (13), a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses de uma vacina anti-Covid, ou com um imunizante de dose única, segundo os dados do Ministério da Saúde. Mais de 48% da população está com o esquema vacinal completo





O Comitê Científico da FDA (Food and Drug Administration - agência reguladora dos Estados Unidos) autorizou, nesta sexta-feira (15), a aplicação da dose de reforço para todas os norte-americanos, acima dos 18 anos, que receberam a vacina contra a Covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. O imunizante deve ser aplicado a partir de dois meses da primeira dose

A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil é a menor registrada desde abril do ano passado, quando começou a ser aferida, de acordo com levantamento do Imperial College de Londres. O levantamento aponta que cem pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 60

A retomada das viagens em navios de cruzeiro no Brasil está programada para 1º de novembro, mas a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que isso ocorra está associada a uma série de medidas acordadas entre a reguladora e representantes do setor. A vacinação completa contra a Covid, a apresentação de teste com resultado negativo para a infecção e o monitoramento constante estão na lista de exigências

Por 7 votos a 3, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional uma lei que autorizava a comercialização e o consumo de quatro medicamentos que levam à perda de peso – sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. O caso chegou à corte após ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS). A entidade alegou que a toxicidade desses remédios no organismo é desconhecida e, por isso, deveria ocorrer a proibição de sua comercialização

A OMS (Organização Mundial da Saúde) selecionou o diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), dr. Carlos Medicis Morel, para integrar o grupo de 26 especialistas que vai investigar a origem de agentes patogênicos com potencial epidêmico ou pandêmico, incluindo o novo coronavírus

O Boletim InfoGripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), publicado na quinta-feira (14), indica que os casos semanais de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) estão em um número elevado entre crianças de 0 a 9 anos em todas as regiões do país, exceto o Norte. De acordo com a publicação, o cenário em alguns lugares supera os picos registrados em 2020 e tem o VSR (vírus sincicial respiratório) em presença considerável dentre os diagnósticos

O órgão regulador europeu de medicamentos anunciou na quinta-feira (14) que começou a testar coquetel de anticorpos contra a Covid-19, fabricado pela farmacêutica sueca AstraZeneca, o que pode levar à autorização do União Europeia

Autoridades da União Europeia e dos Estados Unidos se reuniram na última terça-feira (12), no Qatar, com líderes do Talibã, que continuam seus esforços diplomáticos para obter apoio internacional. Após tomar o poder no Afeganistão em agosto, o novo regime radical islâmico não foi reconhecido por nenhum país

O Exército da Coreia do Norte realizou na última terça-feira (12) uma exibição militar e mostrou parte do poderio bélico do país, incluindo ogivas nucleares. Dentre as atividades do evento, um soldado sem camisa esmagou duas garrafas de vidro que caíram sobre uma pilha de capacetes no chão, enquanto o líder norte-coreano, Kim Jong-un, olhava sorridente

Um homem usando um arco e flechas matou, na última quarta-feira (13) cinco pessoas e deixou outras duas feridas cidade de Kongsberg, no sudeste da Noruega. O suspeito foi preso pela polícia local, que descartou a participação de outras pessoas no ataque

A Casa Branca anunciou na última sexta-feira (15) que as fronteiras terrestres e aéreas dos Estados Unidos serão reabertas, a partir de 8 de novembro, para passageiros vindos do exterior que tenham completado o esquema de vacinação contra a Covid-19

Um parlamentar britânico do Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson foi morto a facadas na última sexta-feira (15). David Amess, de 69 anos, foi atacado por um homem durante uma uma reunião com eleitores, em uma igreja, em seu distrito eleitoral



Toby, o rinoceronte-branco mais velho do mundo, morreu aos 54 anos em um zoológico no norte da Itália, informou uma porta-voz do estabelecimento na última terça-feira (12). Segundo a administração do parque, o animal desmaiou no caminho de volta para seu abrigo noturno e depois de cerca de meia hora seu coração parou

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, realizou com sucesso, na última quarta-feira (13), o segundo lançamento da nave New Shepard. Entre os quatro tripulantes estava o ator canadense William Shatner, de 90 anos, intérprete do Capitão Kirk em Star Trek, que se tornou o homem mais velho a ir até o limite da atmosfera terrestre