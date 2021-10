Show de Gian e Giovani marcará lançamento da Feicap

Acontece neste sábado, 16, nos Pavilhões da FEICAP o lançamento da 16ª edição da Feira Exposição Industrial Comercial Agropecuária de Três Passos. O evento será marcado por um show da dupla sertaneja Gian e Giovani.

O evento começa as 20 horas com apresentação da logomarca da feira para a imprensa e convidados. O show com a dupla Gian e Giovani deverá começar as 22 horas, com abertura dos portões de acesso pelas bilheterias a partir das 21h30min.

Durante o show vai ocorrer a apresentação das atrações que vão marcar o evento agendado entre os dias 6 e 12 de outubro do ano que vem. O evento terá uma ingrediente a mais, já que houve uma mudança de cronograma em decorrência da pandemia de Covid-19.

Ainda há ingressos à venda: mesas, com seis lugares cada uma, estão sendo comercializadas a partir de sete faixas de valores, separadas por setores: setor A: R$ 1.200,00 / setor B: R$ 1.100,00 / setor C: R$ 1.000,00 / setor D: R$ 900,00 / setor E: R$ 800,00 / setor F: R$ 700,00 / setor G: R$ 600,00.

Os camarotes, com capacidade para até dez pessoas, tem o custo fixo de R$ 2.000,00.

Reservas devem ser realizadas através de contato pelo fone/whats: (55) 9-9987-5855.