Ceasa realizará concurso público para 10 vagas de trabalho

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), abrirá concurso público para provimento de 10 vagas de emprego (contrato CLT). A autorização para a publicação do edital do certame foi assinada nesta quinta-feira (14/10) pela titular da Seapdr, Silvana Covatti. “Depois de 30 anos, a Ceasa volta a abrir um concurso", afirmou a secretária.

Serão oito vagas de analista (nível superior): duas para advogado, duas para administrador, uma para contador, uma para engenheiro agrônomo, uma para engenheiro civil e uma para tecnólogo em segurança. O salário é de R$ 4.983,35

E duas vagas de agente técnico (nível médio técnico): uma para técnico em contabilidade e uma para técnico em informática. O salário é de R$ 3.043,66

Além do valor mensal, há benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde.

As inscrições serão de 22 de outubro a 22 de novembro, com taxas de R$ 211,23 (analista) e R$ 92,62 (agente técnico). A previsão é de que as provas sejam aplicadas dia 30 de janeiro de 2022 pela Fundatec.

“O concurso atende a uma necessidade antiga da empresa em função do número insuficiente de funcionários. Atualmente são 29, sendo que 90% já estão aposentados e muitos pedem licença não remunerada para tratamento de saúde”, afirma o diretor-presidente da Ceasa, Ailton Machado. “O concurso renova o quadro para garantir o pleno funcionamento de uma empresa que tem um papel único no Estado”, acrescenta Machado.