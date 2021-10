Loja Mix Store tem roteiro de vendas e entregas de produtos pela Região Noroeste

Até o sábado (16/10), o representante da Loja Mix Store de Tenente Portela irá cumprir roteiro de entregas de mercadorias e comercialização de produtos em vários municípios da Região Noroeste.

A Loja Mix Store é especializada em produtos e acessórios para a customização de cuias, chinelos e outros objetos. Tem para venda, meia pérola, pérola inteira, pérolas craqueladas e acrílicas, strass, fios encerados, bicos de pato, mantas em vidro, colas em silicone, tapa-erva, letras em MDF, enfeites variados, cautelas auto-colantes, chaveiros, flor pérola, fitas em cetim e gorgorão, e pingentes. Também são disponibilizadas, cuias encapadas de chimarrão (com e sem símbolo) e de tererê para personalização, além de chinelos da marca Havaianas.

Uma vez por mês, o representante da Loja Mix Store realiza entregas em inúmeros municípios da Região Noroeste. Ainda são enviados os produtos via Correios ou ônibus. Encomendas podem ser feitas pelos telefones (55) 99960 8343 ou 99997 1553, ambos com WhatsApp.

Vá conferir a variedade de produtos com ótima qualidade e preços acessíveis. A Loja Mix Store está situada na Rua Artur Ambros, no centro da cidade de Tenente Portela. Mais detalhes sobre os produtos podem ser acessados no Facebook ou Instagram da Loja Mix Store.

ROTEIRO

Quinta-feira (14/10):

- Tucunduva, Tuparendi e Santa Rosa;

Sexta-feira (15/10):

- Giruá, Santo Ângelo e Entre-Ijuís;

Sábado (16/10):

- Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Condor e Palmeiras das Missões;

