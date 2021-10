Romaria Mariana reúne dezenas de fiéis em Coronel Bicaco

Dezenas de fiéis participaram da 4ª Romaria Mariana promovida pela Paróquia Santo Antônio de Coronel Bicaco, na manhã da terça-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Por volta das 6 horas, os romeiros partiram da localidade de Portão Velho em direção à comunidade de Esquina Aparecida. No local que abrigará o Centro de Espiritualidade Mariano foi celebrada a missa campal, com benção das águas, das mães e dos romeiros.

Nas edições anteriores, a imagem de Nossa Senhora Aparecida era carregada pelos fiéis ao longo do trajeto. Em 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus, a comissão organizadora do evento religioso decidiu que a imagem da Santa fosse transportada em uma charrete de tração animal.

Neste ano, a Romaria Mariana teve como tema: ‘Com Maria, somos povo de Deus, unidos pela aliança’

