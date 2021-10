Morador de Tenente Portela desapareceu em rio no interior de Palmitinho

O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen faz buscas para encontrar Luís Fernando Plack. A informação foi confirmada por familiares. O morador de Tenente Portela desapareceu no início da tarde da terça-feira (12/10), nas águas de um rio no interior de Palmitinho.

Conforme apurado pelo site Clic Portela, ele e seus amigos aproveitavam o feriado de Nossa Senhora Aparecida às margens do Lajeado Leão. Antes de desaparecer nas águas turbulentas do rio, Luís Fernando Plack teria salvo uma amiga que estava se afogando.

