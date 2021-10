Previsão de chuvas e variação térmica no Estado para os próximos dias

Nos próximos dias, as temperaturas ficarão entre 7ºC e 26°C no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 40/2021, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Ao longo da sexta-feira (8/10), a atuação de uma área de baixa pressão e a presença de uma frente fria provocarão pancadas isoladas de chuva na Região Norte. No sábado (9/10), ainda haverá muita nebulosidade na metade Norte do Estado e há chance de temporais nas proximidades dos municípios de Planalto e Nonoai.

Para domingo (10/10) e segunda-feira (11/10), o tempo permanecerá instável e a baixa pressão favorece a ocorrência de chuvas isoladas durante os dois dias em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados podem ocorrer entre Jaguari e Santa Maria.

Na terça-feira (12/10), a nebulosidade ficará atuando na metade Leste do Estado, deixando o tempo encoberto em todo o litoral. Para quarta-feira (13/10), algumas nuvens seguem no litoral e na Fronteira Oeste. Mas em praticamente todo o RS, o tempo será firme e ensolarado.

A previsão é de que os maiores acumulados ocorram entre domingo e terça-feira, devendo chover mais nas regiões Central e Norte, onde o volume poderá chegar a até 44 milímetros (mm). Nas demais regiões, os acumulados ficarão entre sete e 40 mm. Deve chover menos no Oeste. Em geral, a média de acumulados prevista para a próxima semana no Estado deve ficar entre 10 e 30 mm.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.