4ª Romaria Mariana acontece em Coronel Bicaco no dia 12 de outubro

A 4ª Romaria Mariana, promovida pela Paróquia Santo Antônio de Coronel Bicaco, acontecerá na terça-feira (12/10). A programação começa com a caminhada penitencial a partir das 6 horas, partindo da localidade de Portão Velho em direção ao santuário em Esquina Aparecida.

Às 9h30min será realizada a benção das águas, das mães e dos romeiros. Às 12 horas, ocorre o almoço. Interessados podem adquirir fichas na secretaria da Paróquia Santo Antônio ao valor de R$ 40,00.

A 4ª Romaria Mariana tem como tema: ‘Com Maria, somos povo de Deus, unidos pela aliança’

Centro de Espiritualidade Mariano:

Em Esquina Aparecida, aonde foi instalada a imagem de Nossa Senhora Aparecida – doada por um empresário que exigiu anonimato – a Igreja Católica de Coronel Bicaco pretende erguer o Centro de Espiritualidade Mariano. Em formato de praça, o projeto prevê a construção de anfiteatro e das 14 estações da Via Sacra, além do plantio de flores e árvores.

Segundo o padre Rafael Batatinha de Castro, o objetivo é começar as obras em 2022. Ele revelou que a meta inicial é a colocação das vias sacras e, na sequência, a edificação do anfiteatro. — Fora da época da romaria, o santuário se transformará em um espaço cultural — destacou o sacerdote.

O padre também mencionou que o local servirá para fomentar o turismo religioso no município e propiciar uma experiência ligada à Deus. — O Centro de Espiritualidade Mariano vai contemplar a Região Celeiro — ponderou Rafael Batatinha de Castro.

