Correios projetam concluir até o fim do mês, entregas de correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul

Os Correios projetam finalizar até o fim de outubro, as entregas das correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul. Em nota enviada a GZH em razão da reportagem da terça-feira (5/10), que apontou que, mesmo com a contratação de temporários, pagamento de horas extras e remanejo de pessoal, o passivo chegava a 8.345.155 objetos. A empresa diz que segue adotando diversas medidas para otimizar as operações e ampliar a capacidade de distribuição no Estado.

Também informa que foram contratados 650 profissionais terceirizados nos últimos meses para executar o serviço pendente. Conforme os Correios, os objetos novos, recebidos diariamente, estão sendo entregues normalmente.

Em 5 de agosto, reportagem de GZH mostrou que o passivo de entregas chegava a 10.691.123. De lá para cá, esse estoque baixou em 2.345.968 unidades. Mesmo com o anúncio de uma espécie de força tarefa, o serviço está longe de ser colocado em dia.

Os dados mais atualizados, obtidos com exclusividade por GZH, constam no sistema interno dos Correios e são referentes aos dias 29 e 30 de setembro. A empresa não divulga os números de correspondências atrasadas.

São 8.147.010 dos chamados objetos simples ainda pendentes, ou seja, faturas de empresas de telefonia, internet e planos de saúde, por exemplo, que não têm comprovante para o remetente controlar se a carta foi recebida. Há 198.145 cargas registradas, que são correspondências como produtos comprados pela internet, intimações pelo Judiciário por meio de Aviso de Recebimento (AR) e cartões bancários, de lojas e de planos de saúde, por exemplo.

