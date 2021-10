Prefeitos expõem para deputados do RS a importância da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga

Travessia do Rio Uruguai entre Barra do Guarita e Itapiranga é realizada por balsas e pequenas embarcações (Foto: Diones Roberto Becker)

Em Porto Alegre, na terça-feira (5/10), os prefeitos de Barra do Guarita e de Três Passos, respectivamente, Rodrigo Tisott e Arlei Tomazoni, se reuniram com os deputados estaduais Zilá Breitenbach e Paparico Bacchi – que é o presidente da Frente Parlamentar das Pontes da Assembleia Legislativa (AL-RS).

No encontro, as lideranças da Região Celeiro revelaram que a Comissão do Movimento Pró-ponte entende que a obra contribuirá significativamente para o desenvolvimento econômico e social do Noroeste do RS e do Extremo Oeste de SC. Rodrigo Tisott e Arlei Tomazoni ainda solicitaram o apoio do deputado Paparico Bacchi para agendamento de audiência com o governador Eduardo Leite. O objetivo será reforçar os pedidos de elaboração do projeto da ligação interestadual.

— Na condição de presidente da Frente Parlamentar das Pontes, farei os encaminhamentos necessários para que o sonho de união destas regiões e estados, torne-se realidade — afirmou Paparico Bacchi. Ele acredita que será necessário fortalecer a articulação política no sentido de viabilizar fontes de recursos para elaboração e execução do projeto da ponte.

Na capital gaúcha, os prefeitos também trataram sobre a federalização do trecho de cerca de 25 quilômetros da RSC 163 entre Tenente Portela e Barra do Guarita, cujo processo já foi concluído pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) e atualmente tramita no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A travessia fluvial entre Barra do Guarita e Itapiranga é realizada por balsas e outras pequenas embarcações.

