Em agosto, o RS registrou a condição de seca mais severa desde o início do ano

Com última atualização do Monitor de Secas, referente a agosto, os três estados da Região Sul completaram o primeiro ano de acompanhamento da seca pelo monitor.

No último mês, devido às chuvas abaixo da média e à piora nos indicadores, no Sul a área com seca extrema aumentou entre o Oeste de Santa Catarina e o Noroeste do Rio Grande do Sul. Também aconteceu o avanço da seca grave no Oeste do Paraná, da seca moderada no Oeste do RS e da seca fraca no Leste catarinense.

O Rio Grande do Sul, entre julho e agosto, se manteve com 100% de seu território com seca, condição que permanece desde outubro de 2020. O fenômeno se intensificou com o surgimento de área com 2% de seca extrema e o aumento da área com seca moderada de 60% para 64% do território gaúcho.

Em agosto, o Rio Grande do Sul registrou a condição de seca mais severa desde janeiro deste ano, quando 2% do Estado passaram por seca extrema e 69% por seca grave.

