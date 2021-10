Sicredi é responsável por quase metade das operações de crédito rural no Plano Safra 2020/2021 no RS

Cobertura do Sicredi no Rio Grande do Sul alcança 94% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento (Foto: Diones Roberto Becker)

O Sicredi, uma das instituições que mais fomentam o agronegócio no Estado, encerrou o Plano Safra 2020/2021, com mais de 127 mil operações realizadas no Rio Grande do Sul, o que corresponde a aproximadamente 45% de todas as contratações de crédito rural do RS. Em volume concedido, o valor liberado foi de quase R$ 10 bilhões.

Já o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), representou 73% do total de operações liberadas pela instituição financeira cooperativa.

— O Sicredi é a primeira instituição financeira em número de operações de crédito rural no Rio Grande do Sul, o que demonstra que os valores concedidos chegam a um maior número de produtores rurais, reforçando nosso compromisso com o apoio ao setor. Também no Plano Safra 2020-2021, tivemos um aumento de 26% no volume liberado em comparação ao ciclo anterior. Estes resultados mostram a força do Sicredi como uma instituição financeira cooperativa muito próxima de seu associado, buscando o desenvolvimento local sustentável e a melhoria da qualidade de vida — explica o vice-presidente da Central Sicredi Sul Sudeste, Márcio Port.

Reforçando sua posição como uma das instituições financeiras que mais concedem recursos ao agronegócio no Brasil, o Sicredi já registrou a contratação de mais de R$ 4,8 bilhões em crédito rural no país, apenas no primeiro mês do Plano Safra 2021/2022. O valor é 51% maior do que o registrado no mesmo período de 2020 e supera a média de alta verificada no mercado, que registrou aumento de 16% do valor contratado por produtores rurais, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

— Com o desempenho apresentado neste início de novo ciclo do Plano Safra, o Sicredi tem uma representatividade de 18% das contratações realizadas no país em julho. Isso significa que existe um interesse muito grande do produtor rural em buscar inovação, melhorias e investimento para seus negócios — conclui Márcio Port.

Em nível nacional, o Sicredi é, hoje, a segunda maior instituição financeira em crédito rural. No ano safra 2020/2021, liberou um volume de R$ 29,1 bilhões aos produtores.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de cinco milhões de associados.

Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de dois milhões de associados. A cobertura no RS alcança 94% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

