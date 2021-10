Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 27ª sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2021

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 34ª sessão, 27ª ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori (PP).

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Pedido de Informações nº 13/2021, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando explicações sobre a situação da quadra de esportes da escola Rosalina Diniz.

- Pedido de Informações nº 14/2021, do vereador Antônio Martins (PP), solicitando relatório sobre a ocupação dos pavilhões no Parque Industrial II.

- Proposição nº 082/2021, do vereador Marcelo Jurandi (PP), denominando de Tomás Rodrigues dos Santos, o nome da Capela Mortuária na localidade de Campo Santo.

- Proposição nº 083/2021, do vereador Luiz Flávio Rangel (PP), reivindicando a instalação de redutor de velocidade na Rua Carlos Zanella.

- Projeto de Lei nº 067/2021, do Poder Executivo, abre crédito especial por excesso de arrecadação.

- Projeto de Lei nº 068/2021, do Poder Executivo, autoriza contratação de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto.

- Projeto de Lei nº 069/2021, do Poder Executivo, autoriza o município a celebrar convênio para estágio curricular.

- Projeto de Lei nº 067/2021, do Poder Executivo, abre crédito especial por excesso de arrecadação anteriores (vínculo nº 4.511).

- Projeto de Lei nº 074/2021, do Poder Executivo, autoriza o município a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 29 de setembro de 2021.

Roselaine Farezin – Contabista

