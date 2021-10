Estado terá temperaturas amenas e pancadas de chuva nos próximos dias

Os próximos dias serão de temperaturas amenas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Agrometeorológico nº 39/2021, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

No sábado (2/10) e domingo (3/10), o tempo permanecerá instável e o ingresso de uma massa de ar frio favorecerá a diminuição das temperaturas.

Na segunda-feira (4/10), o tempo firme e temperaturas amenas seguirão predominando, com termômetros atingindo 25 graus. Entre terça-feira (5/10) e quarta-feira (6/10), o tempo seguirá firme e ensolarado.

A previsão é de que os maiores acumulados ocorram até o sábado (2/10) sendo a Região Norte onde deve chover mais, chegando a até 62 milímetros (mm). As demais partes devem registrar acumulados entre 10 e 30 mm. A Região Oeste é onde deve chover menos. Em geral, a média de acumulados prevista para a próxima semana no Rio Grande do Sul deverá ficar entre 15 e 25 mm.

