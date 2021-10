Temporal causa estragos em Tucunduva

A noite de quinta-feira (30) foi de temporal na região noroeste. A cidade de Tucunduva teve vários estragos, um dos pontos mais afetados foi a Unidade Básica de Saúde 1, na rua Santa Rosa. Com o destelhamento quase por completo do prédio municipal, a rua ficou parcialmente bloqueada.

A água da chuva tomou conta do local, impossibilitando o atendimento aos usuários. As vacinas agendadas estão sendo realizadas na Biblioteca, em anexo a Prefeitura. Árvores e postes também caíram com a força do vento.

