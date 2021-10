'Live JR' discute protocolos para receber público nas igrejas do país

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (1º) o diretor jurídico da Anajure (Associação Nacional de Juristas Evangélicos), Acyr De Gerone, e o advogado Jean Regina, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião.

Em pauta, o protocolo para as igrejas do país receberem os fieis. Desde a última segunda-feira (27), o governo do Estado de Pernambuco começou a exigir a apresentação do comprovante de vacinação para a entrada em missas e cultos de templos religiosos. Na falta do documento, será aceito o resultado negativo de teste para Covid-19.

A nova exigência quanto à apresentação do comprovante de vacinação se limita a celebrações com mais de 300 pessoas. O decreto do governo estadual também limita o horário dos cultos eventos, que podem ser realizados entre às 5h e à 1h da manhã.

O Estado pode proibir os cidadãos de entrar na Igreja? Pode limitar o acesso à religião? Vamos fazer uma Live para debater esta decisão.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os repórteres Leandro Stoliar e Fábio Menegatti.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.