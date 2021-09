Executivo de Coronel Bicaco se manifesta em relação à declaração de vereador sobre atendimentos no HSA

— Não expressa a opinião do Poder Executivo e da Secretaria Municipal da Saúde de Coronel Bicaco — afirmou o prefeito Jurandir da Silva ao se referir à declaração do vereador Elson Bueno Martins (PDT), na sessão ordinária do dia 21 de setembro, quando reclamou das dificuldades em conseguir atendimento no Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, aos finais de semana ou à noite.

O mandatário destacou que o convênio entre a municipalidade e o HSA fortaleceu a prestação de serviços à comunidade bicaquense. — Sempre que solicitamos, somos atendidos. São cerca de 15 especialidades que nossos pacientes têm acesso graças ao convênio — ressaltou Jurandir da Silva.

O prefeito revelou que já ocorreram situações que exigiram contato com a direção do HSA e que prontamente foram resolvidas. — Às vezes, são pequenos problemas corriqueiros — ponderou o chefe do Poder Executivo.

— A opinião dos vereadores não reflete a opinião da Administração Municipal, mas eles têm liberdade para falar isso — finalizou Jurandir da Silva.

O convênio:

O convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Hospital Santo Antônio versa sobre a prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência na unidade de pronto atendimento para a população de Coronel Bicaco, complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A Administração Municipal repassa, mensalmente, R$ 35 mil referentes aos atendimentos de plantão. O atual convênio possui vigência até o dia 31 de dezembro de 2021.

