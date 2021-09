Tenente Portela registra apenas um caso ativo de Covid-19

Atualizado na manhã da quinta-feira (30/9), o boletim epidemiológico mostra que Tenente Portela possui apenas um caso ativo do novo coronavírus e 12 pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais.

O município acumula, desde o início da pandemia, 1.758 diagnósticos positivos da doença. O número de curados está em 1.721. O vírus também provocou a morte de 36 moradores.

No momento, nenhum residente em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em decorrência da Covid-19.

