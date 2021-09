RS abriu 118,8 mil postos com carteira assinada no ano

Estado engatou o oitavo mês consecutivo com saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul engatou o oitavo mês consecutivo com saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada. Ou seja, mais contratou do que demitiu. O Estado abriu 11.801 vagas em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência na quarta-feira (29/9).

No ano, são 118.816 postos abertos no RS com a nova atualização. Mesmo assim, esse montante ainda é menor ante o total de vagas fechadas entre março e junho do ano passado (138.322), durante o auge dos estragos causados pela pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho. No acumulado de 12 meses, o saldo positivo está em 188.098.

O saldo de agosto no Estado ocorre diante de 109.402 admissões e 97.601 demissões. Na comparação com julho, quando foram abertas 14.202 vagas, agosto registra rápida perda de ritmo na geração de emprego no mercado formal. Em agosto de 2020, marcado pela busca de retomada em meio à pandemia, o Estado abriu 6.418 postos.

Entre os setores presentes na pesquisa, serviços e comércio lideram. Juntos, esses dois segmentos da economia somam a geração de 10.197 vagas. Na sequência, figuram construção e agropecuária. Indústria é o único setor com resultado negativo no mês.

A economista da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (FECOMÉRCIO-RS), Giovana Menegotto, afirma que o bom desempenho de serviços e comércio ainda ocorre na esteira da reabertura das atividades econômicas e da maior circulação diante do avanço da vacinação.

— Tem o aspecto de maior controle da pandemia, que dá uma perspectiva de maior segurança para as pessoas poderem ir retomando a demanda de serviços que dependem de atendimento presencial — observa a economista.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.