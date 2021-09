Três de Maio e municípios chegam a acordo para manter a emergência

A direção do São Vicente de Paulo e as prefeituras dos seis municípios que tem como referência o hospital de Três de Maio chegaram a um acordo para manutenção dos atendimentos de urgência e emergência na instituição. No último dia 3 de setembro o hospital havia anunciado o encerramento das atividades a partir do próximo mês, por não ter mais condições de manter os serviços.

Para as cidades de Três de Maio, Independência, Alegria, São José do Inhacorá, Boa Vista do Buricá e Nova Candelária, o hospital São Vicente de Paulo é referência nos atendimentos de urgência e emergência.

Na quarta-feira (29), o prefeito de Três de Maio, Marcos Corso, se encontrou com o diretor-administrativo do hospital Igor Prestes, foi entregue uma proposta oficial com novos valores a serem repassados ao São Vicente como incentivo para custear os atendimentos de emergência para pacientes do SUS.

A Rede Verzeri, mantenedora do hospital, alega déficit mensal de R$ 250 mil com a compra de insumos e materiais, salários e honorários médicos de plantonistas e especialistas de sobreaviso. Antes do acordo com os Municípios, a entidade tomou um empréstimo de R$ 600 mil junto ao Sicredi a fim de manter os atendimentos por mais 30 dias.

Em carta aberta à população, a instituição informou que nos últimos seis anos foi obrigada a remanejar recursos de escolas e outros hospitais da rede e até a vender patrimônio para cobrir um déficit do hospital de mais de R$ 10 milhões.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.