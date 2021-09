Governo lança Roadmap Estratégico Integrado da Agricultura de Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O agronegócio catarinense conta com uma nova ferramenta para o planejamento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor. Nesta quarta-feira, 29, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) lançou oRoadmap Estratégico Integrado da Agricultura, um documento que traça a visão de futuro para o setor produtivo de Santa Catarina.

O Roadmap foi construído numa grande parceria entre a Secretaria da Agricultura, Ceasa, Cidasc e Epagri, junto a outros órgãos do Governo do Estado, universidades e iniciativa privada. Ele servirá como base para o planejamento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agropecuária e pesca catarinenses.

“Nós traçamos os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. Tudo isso está dentro do planejamento do governador Carlos Moisés para que o agro continue com os seus resultados extraordinários”, diz o secretário Altair Silva.

O documento tem como objetivo promover a integração dos órgãos estaduais ligados à agricultura e pesca e, a partir de uma análise das principais cadeias produtivas instaladas em Santa Catarina e da identificação das megatendências, definir as estratégias integradas e indicadores para avaliação de desempenho para o setor.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Importância do agronegócio para a economia de SC

O agronegócio é o carro-chefe da economia catarinense, responsável por quase 70% de toda exportação e por mais de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Santa Catarina é o maior produtor nacional de suínos, cebola, pescados, ostras e mexilhões; segundo maior produtor de tabaco, palmito, aves, pera, pêssego, alho e arroz; quarto maior produtor de uva, cevada e leite.

As agroindústrias empregam mais de 60 mil pessoas de forma direta e contam com 55 mil famílias integradas no campo. A produção catarinense é exportada para mais de 150 países, entre eles os mercados mais exigentes e competitivos do mundo.

O trabalho de desenvolvimento do Roadmap Estratégico da Agricultura e Pesca catarinense foi realizado a partir de estudos das atuais iniciativas estratégicas da pasta dos meios rural e pesqueiro catarinenses, do panorama socioeconômico atual e de tendências e oportunidades setoriais. O processo incluiu a realização deworkshopscom dinâmicas participativas com especialistas setoriais, que desenvolveram atividades e conteúdos complementares a esses estudos de forma colaborativa.

As discussões e o levantamento de informações foram liderados pelo Observatório FIESC, com o suporte de moderadores do Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina (IEL/SC), instituição integrante do Sistema S da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC).