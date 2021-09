Exército realiza Seleção Geral de jovens alistados

Na terça-feira (28/9), o 9º Batalhão Logístico (B Log) de Santiago-RS, realizou a Seleção Geral para serviço militar dos jovens de Redentora alistados em 2021 e refratários.

A seleção aconteceu no Salão Paroquial da Igreja Católica, tendo como responsável o Major Saimon Alves Naressi e sua equipe. Na ocasião, 67 jovens que se alistaram compareceram. Oito foram dispensados. Os demais aprovados deverão comparecer à Junta de Serviço Militar de Redentora no dia 05 janeiro de 2022, para a continuidade do processo.

Segundo a Secretária da Junta de Serviço Militar, Simone Thayse Pereira, alguns ainda serão dispensados.

A servidora Liamar Fátima da Silva Pias, da Junta de Serviço Militar, também acompanhou a seleção, assim como a Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.