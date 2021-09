Tenente Portela: Vereadora critica postura de Secretário Municipal

Na sessão ordinária da última segunda-feira, 27, uma polêmica foi levantada por vereadores de oposição. Ao longo da sessão o vereador Luís Claudir dos Santos, PDT, cobrou respeito ao legislativo por parte de um secretário do município que teria se referido aos vereadores de maneira desrespeitosa em um áudio no WhatsApp. O vereador não citou o nome do secretário.

No final da sessão, em sua explanação final a vereadora Luísa Barth, do MDB, também se pronunciou sobre o assunto. A vereadora inclusive reproduziu o áudio em plenário, com a justificativa que o regimento interno da casa lhe permitia e que como foi ela que recebeu e enviou o áudio para o grupo dos vereadores iria traze-lo ao conhecimento público.

A vereadora não citou nominalmente o secretário, mas como afirmou que se tratava de um vereador da casa, ficou claro que ela se referia ao Secretário de Desenvolvimento Rural, Mauro Ludwig, que está licenciado do cargo eletivo para conduzir a pasta municipal.

No trecho do áudio reproduzido pela edil o secretário diz que está no hospital, cita alguns nomes que estariam fazendo alguns serviços e afirma ao seu interlocutor que as máquina estão trabalhando e então diz que “vereador não manda nada” e que ele “não faz os que os vereadores falam, porque eles não tem autonomia para mandar fazer algo”.

Luísa Barth classificou como uma falta de respeito do secretário, ainda mais por ele ser vereador licenciado e cobrou uma explicação por parte de Ludwig. Ela disse que as palavras do secretário é uma desmoralização para o poder legislativo municipal.

Desde o inicio da atual gestão os vereadores de oposição, principalmente, tem reclamado da forma com que são atendidos e respondidos pelo poder executivo.

Nossa reportagem tentou contato telefônico com Mauro Ludwig, mas as duas tentativas caíram direto na caixa de mensagem.

