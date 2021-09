Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas a 23 municípios de SC

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural realizou a entrega de equipamentos agrícolas para fortalecer o homem do campo em 23 municípios catarinenses. A aquisição do maquinário contou com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural e também de emendas parlamentares, somando R$ 668,5 mil em investimentos.

Entre os equipamentos repassados aos municípios, estão balança bovina, carretas agrícolas, distribuidores de calcário, enleiradores de pedra, lâminas, perfurador de solo, roçadeiras hidráulicas, subsolador, kit fenação e ensiladeiras. O maquinário irá reforçar as ações de fomento agropecuário nos municípios de Nova Erechim, Biguaçu, Galvão, Anchieta, Cunha Porã, Pinheiro Preto, Urubici, Caxambu do Sul, Ibiam, Nova Itaberaba, Coronel Freitas, Jaborá, Xavantina, São Carlos, Abdon Batista, Lebon Régis, Piratuba, Formosa do Sul, Itapiranga, Belmonte, Guaraciaba, Paraíso e Princesa.

O secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, destacou a relação do Governo com o parlamento estadual, que permitiu as entregas. Segundo ele, os equipamentos farão a diferença na vida dos agricultores.

“São equipamentos de uso coletivo entre os agricultores, que permitirão um aumento da produção e da renda. Isso leva consequentemente a mais desenvolvimento e emprego no campo”, disse o secretário.