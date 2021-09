Secretário estadual reconhece a necessidade de investimento na ERS 330

O secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o diretor geral do DAER, Luciano Faustino, lideraram uma comitiva que permaneceu alguns dias na região avaliando as melhorias realizadas em determinadas rodovias, como, por exemplo, a RSC 472, cujos trabalhos abrangeram 40 quilômetros entre o distrito de Osvaldo Cruz em Frederico Westphalen e Três Passos. O valor destinado pelo Governo do Estado para as obras alcançou cerca de R$ 4 milhões.

Em entrevista ao programa Tribuna Popular da Rádio Província FM, na tarde do sábado (25/9), Juvir Costella revelou que foram vistoriadas as estradas recuperadas e verificado a necessidade de novos investimentos. — Essas restaurações poderão ser executadas ainda no último trimestre deste ano ou então em 2022 — completou o secretário.

Questionado sobre a ERS 330 – que liga os municípios de Derrubadas, Tenente Portela, Miraguaí e Redentora –, o titular da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (SELT) disse que a recuperação da via é uma reivindicação regional. — A ERS 330 já está sob estudo para ver quais investimentos serão feitos mais à frente. Criamos uma programação de só anunciar as obras quando temos a empresa contratada, o recurso disponibilizado e sabemos que vamos iniciar e concluir — destacou o entrevistado.

O secretário reconhece a necessidade de investimento na rodovia. — Acreditamos que a ERS 330 é mais uma estrada que precisa de intervenções, seja recapeamento, operação tapa-buraco ou reperfilamento. Estamos tratando esse assunto com prefeitos, com o DAER, para que dentro de uma programação possamos ter novidades muito em breve — frisou Juvir Costella.

Em relação à RSC 163, o chefe da SELT afirmou que o Governo Federal ainda estuda se haverá a necessidade de federalizar o trecho entre Tenente Portela, Vista Gaúcha e Barra do Guarita. — O Estado não vai criar empecilho para a federalização da RSC 163 — assegurou o secretário.

O repasse para a União do trajeto de aproximadamente 25 quilômetros é visto, por lideranças regionais, como fundamental para o avanço do projeto de construção da ponte sobre o Rio Uruguai, entre Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC). Atualmente, a travessia entre os dois estados é feita por balsas e outras pequenas embarcações.

Ao final da entrevista, Juvir Costella enfatizou que a recuperação das rodovias contribui para o escoamento das produções e garante mais segurança aos motoristas. — O Estado está devolvendo à região, a capacidade de manter o empreendedor como também buscar novos investimentos, gerando emprego e renda — concluiu o titular da SELT.

