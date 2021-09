Tenente Portela mantém estabilidade no número de casos ativos de Covid-19

Nos dois primeiros dias desta semana, Tenente Portela manteve-se com apenas dois casos ativos do novo coronavírus. Outras dez pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais. Essas informações constam no boletim epidemiológico publicado na tarde da terça-feira (28/9).

Desde o começo da pandemia, 1.758 moradores contraíram o vírus, sendo que, 1.720 estão recuperados. A enfermidade provocou 36 mortes no município.

Pelo segundo dia consecutivo, nenhum domiciliado em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em função da Covid-19.

