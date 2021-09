Arthur Lira critica Petrobras por aumentos nos combustíveis

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a Petrobras nesta terça-feira (28) pelos constantes aumentos de preço nos combustíveis. Segundo ele, há soluções mais inteligentes diante de indicadores negativos do que o "simples repasse" aos consumidores.

Em quatro postagens seguidas no Twitter, Lira afirmou que a Câmara "está fazendo seu dever de casa para o país retomar a economia respeitando os limites fiscais". Ainda assim, diz ele, "o dólar persiste num patamar alto. Junto com a valorização do barril de petróleo, a pressão no preço dos combustíveis é insustentável".

O diretor da Petrobras Cláudio Mastella diz que estuda com “carinho” um aumento de preços diante desse cenário. Tenho certeza que ele é bem pago para buscar outras soluções que não o simples repasse frequente. — Arthur Lira (@ArthurLira_) September 28, 2021

Em seguida, criticou diretamente um dos executivos da companhia. "O diretor da Petrobras Cláudio Mastella diz que estuda com 'carinho' um aumento de preços diante desse cenário. Tenho certeza que ele é bem pago para buscar outras soluções que não o simples repasse frequente."

Lira anunciou que na quarta-feira (29), o colégio de líderes vão discutir o tema. "O fato é que o Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120", reclamou.