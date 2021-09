Restaurada a pavimentação entre a RSC 472 e Esperança do Sul

Os serviços executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) abrangeram o trecho entre o entroncamento da RSC 472 e o pórtico da cidade de Esperança do Sul.

As atividades integram o Plano de Obras 2021-2022 do Governo do Estado e tiveram investimento de mais de R$ 2,5 milhões para melhorias em 10,4 quilômetros.

De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, as obras fazem parte de um conjunto de ações promovidas pelo Governo do Estado para qualificar a malha rodoviária do Rio Grande do Sul.

— Somente na Região Noroeste, estamos destinando R$ 56,6 milhões para a recuperação de 462 quilômetros de estradas — destaca Juvir Costella.

O diretor geral do DAER, Luciano Faustino, explica que as intervenções foram concentradas nos pontos críticos, onde ocorreu a correção de desníveis no asfalto e a recomposição do pavimento.

— Finalizamos as atividades com a pintura da sinalização da pista. O resultado é a renovação das condições de tráfego no acesso ao município, situado próximo à fronteira com a Argentina — acrescentou o diretor geral do DAER.

