Redentora se destaca em Programa de Integração Tributária

O Município de Redentora obteve 94 pontos no resultado do primeiro semestre deste ano do Programa de Integração Tributária (PIT), alcançando a 17ª colocação entre os 496 municípios do Rio Grande do Sul.

O Fiscal Tributário Liçandro Dapieve, a Agente Administrativa Daiane Soares Valdameri e a Auxiliar Administrativa Denise Pretto deram a notícia ao Prefeito Nilson Paulo Costa e para a Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, na manhã de hoje, dia 27 de setembro.

A reunião aconteceu no Gabinete do Prefeito Nilson, que parabenizou à equipe pela conquista.

O Programa de Integração Tributária (PIT) foi instituído pela Lei Estadual 12.868 e prevê um conjunto de ações de mútua colaboração entre Estado e municípios, com o objetivo de incentivar e avaliar iniciativas de interesse comum dos municípios e do Estado no crescimento da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Trata-se de uma série de ações a serem executadas pelos municípios, de forma articulada com o Estado, voltadas ao combate à sonegação, gestão de informações do setor primário, estímulo à emissão de documento fiscal e educação fiscal.

