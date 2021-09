Preço da gasolina sobe pela oitava semana e segue acima de R$ 6,00 o litro

O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil avançou pela oitava semana consecutiva e permanece acima da marca de R$ 6,00 por litro, conforme pesquisa publicada na sexta-feira (24/9) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que também mostrou alta nos valores do etanol e leve recuo no óleo diesel.

Segundo o levantamento, a cotação média da gasolina comum nas bombas atingiu R$ 6,09 por litro na semana passada, ante R$ 6,07 na semana anterior.

O valor da gasolina nos postos tem avançado ininterruptamente desde a primeira semana de agosto, de acordo com a agência reguladora.

Já o combustível mais consumido no Brasil, o óleo diesel, teve o preço médio cotado a R$ 4,702 por litro, ligeiramente abaixo dos R$ 4,709 registrados na semana passada.

O etanol, concorrente direto da gasolina nas bombas, também apurou alta ao atingir R$ 4,71 por litro, versus R$ 4,70.

