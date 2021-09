Tenente Portela começa a semana com apenas dois casos ativos do novo coronavírus

Apenas dois moradores de Tenente Portela são considerados casos ativos de Covid-19. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado na manhã da segunda-feira (27/9). Atualmente, três pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

A publicação oficial também revela que não há residentes no município internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão do vírus.

Desde o início da pandemia, Tenente Portela contabiliza 1.758 casos positivos do novo coronavírus, dos quais, 1.720 pacientes já se recuperaram e 36 perderam a vida.

Nesta segunda-feira, o município alcançou a marca de 6.400 resultados negativos para a contaminação. Até o momento, foram realizados 8.085 testes. Os números são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

