Edil de Coronel Bicaco reclama da dificuldade em conseguir atendimento em hospital nos fins de semana ou à noite

Utilizando seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do Poder Legislativo de Coronel Bicaco, no dia 21 de setembro, o vereador Elson Bueno Martins (PDT) – que é servidor da Secretaria Municipal da Saúde – revelou que existem grandes dificuldades para conseguir um atendimento no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela aos finais de semana ou no período noturno.

Conforme o pedetista, o Poder Executivo de Coronel Bicaco repassa cerca de R$ 40 mil mensais ao HSA. — Já teve um dia em que ligaram para o prefeito [Jurandir da Silva] e ele ligou para o hospital. Só assim conseguiram um médico para atender um paciente do nosso município — contou o edil.

Para Elson Bueno Martins, se essas situações persistirem a Administração Municipal deverá mudar o convênio para Palmeira das Missões ou Ijuí. — Pagamos quase uma ‘fortuna’ todo o mês para chegar lá e quase precisar implorar por atendimento — esbravejou o político do PDT.

O edil relatou ainda que, dias atrás, transportou um paciente com fratura no ombro e tiveram que esperar várias horas para a realização do raio-x e uma avaliação médica.

O vereador Itamar Sartori (PP), que preside o Poder Legislativo, afirmou que o valor pago mensalmente pela Prefeitura de Coronel Bicaco ao HSA é justamente para os atendimentos aos finais de semana e à noite. — Durante o dia, o hospital de Tenente Portela é porta de entrada do SUS e não pode cobrar nada — enfatizou o progressista.

Elson Bueno Martins também lamentou que, muitas vezes, os servidores da Secretaria Municipal da Saúde ao tentarem o agendamento de atendimentos são tratados com grosserias e falta de educação por funcionários do hospital. — Está faltando só tirar uma foto e mandar pra lá para comprovar que o paciente necessita de atendimento — disse o pedetista.

— Está na hora de se reunir com a presidência do hospital e relatar esses fatos. O município paga porque precisa dos atendimentos — finalizou Elson Bueno Martins.

