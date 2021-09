COE confirma o 36º óbito por Covid-19 em Tenente Portela

Após investigação da causa, o Centro de Operações de Emergências de Saúde (COE) confirmou na sexta-feira (24/9) que a moradora de Tenente Portela, de 41 anos de idade, morreu em decorrência do novo coronavírus. Ela não possuía comorbidades.

A mulher apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 23 de junho, sendo internada no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela em 6 de julho. Recebeu alta hospitalar no dia 19 e faleceu em 21 de julho.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o município acumula 36 mortes, 1.758 diagnósticos positivos e 1.720 pacientes recuperados.

