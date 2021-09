Dia D em Redentora aplica 149 doses da vacina contra o novo coronavírus

No sábado (25/09), a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Imunização, aplicou 149 doses da vacina contra Covid 19 no Dia D da campanha de vacinação.

Nesta data foram vacinados adolescentes com 17 anos ou mais, usuários com 18 anos ou mais e que realizaram a primeira dose da vacina no dia 17 de julho, demais faixas etárias que estavam com a primeira ou segunda dose em atraso e dose de reforço para imunossuprimidos.

Hoje à tarde, dia 27 de setembro, serão vacinados adolescentes com 15 anos completos sem comorbidades.

A vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde. Os jovens deverão comparecer portando cartão SUS, CPF e carteira de vacinação. Estão disponíveis 188 doses da vacina e serão vacinados os usuários conforme as doses disponibilizadas.

