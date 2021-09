Sociedades de Damas e Grupos de Idosos poderão retomar as atividades

Na última sexta-feira (24/09), realizou-se um encontro que definiu de que maneira poderá ocorrer o retorno das atividades presenciais destas entidades. A reunião aconteceu no Centro Pastoral e contou com a participação do prefeito, Rosemar Sala; da primeira-dama e secretária de Políticas Estruturantes, Salete Sala; da secretária de Assistência Social, Rosangela Fornari; da secretária de Saúde, Magna Sinhori; e da secretária de Educação, Gicelda Berghetti Denes.

Os protocolos sanitários deverão ser seguidos e por enquanto não estão autorizadas visitas entre os grupos. O Governo Municipal, a fim de amenizar as dificuldades, vai repassar o valor equivalente a um salário mínimo para cada entidade que esteja devidamente regularizada.

