Senadores de SC homenageiam Jaison Barreto, ex-senador falecido domingo

Morreu na noite deste domingo (26), na cidade catarinense de Balneário Camboriú, o ex-senador Jaison Barreto, aos 87 anos. Ele foi senador por Santa Catarina entre 1979 e 1987, inicialmente pelo MDB (depois PMDB) e a partir de 1985 pelo PDT.

Na sessão de debates temáticos da manhã desta segunda (27), o senador Esperidião Amin (PP-SC) fez uma homenagem à memória de Jaison Barreto, qualificando-o como "um dos grandes personagens da política nos últimos 50 anos em Santa Catarina" e elogiando "a inteligência, combatividade, honestidade de propósitos, cavalheirismo e contundência":

— Eu vivi uma situação muito peculiar: eu o enfrentei como adversário na eleição de 1982. Foi uma eleição muito ácida. E nos tornamos amigos anos depois — lembrou Amin.

Pelas redes sociais, o senador Dário Berger (MDB-SC) lamentou a morte de Jaison Barreto. "Santa Catarina perde um importante e histórico líder político. Jaison Barreto sempre foi um contundente defensor da saúde pública e da democracia. Deixa um enorme legado. Aos amigos e familiares, meu sentimento de pesar", escreveu.

'Autênticos'

Nascido em Laguna (SC) em 1933, formado em Medicina pela antiga Universidade do Brasil (hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro) com especialização em oftalmologia, Jaison Tupy Barreto era filho do deputado estadual catarinense Tupy Barreto (1911—1989). Eleito deputado federal em 1970, destacou-se na oposição à ditadura, como parte do grupo dos "autênticos" do MDB, ao lado de nomes como Pedro Simon, Marcos Freire e Teotônio Vilela. Foi eleito para o Senado pelo voto direto em 1978. Na reforma partidária do ano seguinte, optou pelo PMDB.

Em 1982, Jaison foi derrotado por Esperidião Amin (PDS), por apenas 12 mil votos de diferença, na primeira eleição direta para o governo de Santa Catarina desde 1965. Jaison, que se filiou em 1985 ao PDT de Leonel Brizola, viria a ser aliado em Amin em eleições posteriores.

Entre 1983 e 1985, Jaison Barreto foi segundo vice-presidente do Senado.