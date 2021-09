A Secretaria Estadual de Saúde confirmou novos óbitos por Covid-19 em Crissiumal e Tenente Portela

Através do painel Covid que diariamente traz o resumo dos óbitos causados pela doença no Estado, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou na sexta-feira (24/09), um novo óbito em Crissiumal e um novo óbito em Tenente Portela.

Em Crissiumal o óbito é de uma paciente do sexo feminino, de 27 anos, que faleceu no dia 04 de setembro deste ano. Com isso, agora são 26 óbitos em decorrência de complicações pelo novo coronavírus no município.

O óbito no município de Tenente Portela é de uma paciente do sexo feminino, de 41 anos, e que veio a óbito no dia 21 de julho deste ano, sendo reconhecido apenas agora. Com esse registro, chegam a 36 as mortes em decorrência da Covid-19 em Tenente Portela.

