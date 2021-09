Senador José Aníbal testa positivo para covid-19

O senador José Aníbal (PSDB-SP) anunciou em suas redes sociais que testou positivo para covid-19 neste sábado (25). O parlamentar informou que está sem sintomas e que vai manter suas atividades de forma remota.

José Aníbal afirmou ter tomado as duas doses do imunizante e reforçou a importância do uso de máscaras, álcool em gel e medidas de distanciamento social, além da vacinação.

— Fiz teste de rotina para covid-19 e infelizmente deu positivo. Estou bem, sem sintomas, graças às duas vacinas que tomei. Quero recomendar o procedimento do uso da máscara, do álcool em gel, do distanciamento e, sobretudo, dessa criação genial que são as vacinas. Todos devem se vacinar. As vacinas salvam vidas — declarou o senador, em vídeo.

O parlamentar assumiu a vaga de José Serra (PSDB-SP) no Senado após o correligionário se licenciar para tratar a doença de Parkinson, em agosto.